Como-Milan, Conceicao: “Ogni partita in Italia è difficile, bisogna migliorare”

Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Milan , recupero della partita della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio stadio 'Sinigaglia' di Como . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se era arrabbiato a fine primo tempo: “Ero arrabbiato già prima, perché sono appassionato. Ci sono cose che non sono andate. Che avevamo preparato e i giocatori fanno diversamente. Bisogna migliorare. Ogni partita in Italia è difficile. Como è in basso, ma finirà più su”.