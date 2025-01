Como-Milan, Conceicao: “L’atteggiamento non mi piace, non va bene. Serve cattiveria”

Como-Milan, Conceicao: "E' una questione di mentalità. Non va bene..."

3 vittorie e un pareggio con sempre secondi tempi migliori: "Abbiamo parlato di questo in settimana. Dobbiamo entrare subito per vincere, più incisivi e più presenti. Non dobbiamo entrare e vedere cosa succede. L'atteggiamento non va bene, è questione di mentalità. Poi andiamo sotto e arriviamo al limite, ma dobbiamo farlo subito. Questione di abitudine e carattere. I giocatori sono tutti diversi e sono bravi uomini, ma serve cattiveria".