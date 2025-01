Como-Milan, arbitrerà Manganiello: ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Sarà Gianluca Manganiello , classe 1981, della sezione A.I.A. di Pinerolo (TO), a dirigere Como-Milan , recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani, martedì 14 gennaio , alle ore 18:30 , allo stadio 'Sinigaglia' di Como .

Manganiello sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi. Il quarto uomo del match tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Sérgio Conceição, invece, sarà Davide Ghersini. Al V.A.R., per Como-Milan, designato infine Marco Serra, che sarà assistito nel suo compito da Michael Fabbri. LEGGI ANCHE: Approccio, ma non solo: cosa Conceicao non ha mandato giù di Milan-Cagliari >>>