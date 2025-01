Risultati Serie A – Como-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Como-Milan 1-2, il tabellino

Brutto primo tempo tra Como e Milan. I primi 45 minuti terminano sullo 0-0, ma i rossoneri hanno ballato spesso in difesa rischiando. Unica occasione per il Diavolo dopo una grande azione di Leao, ma Reijnders non batte Butez in uscita. Guai per Conceicao che perde Morata (per squalifica) e Pulisic (infortunio) per la partita contro la Juventus. Secondo tempo pazzo: il Milan perde per infortunio anche Thiaw. Il Como passa in avanti con Diao, poi i rossoneri rimontano con Theo Hernandez e Leao. Il Milan vince e accorcia sulla Lazio per il quarto posto (ora lontano 5 punti con una partita in meno). C'è ancora tanto lavoro da fare per Conceicao.