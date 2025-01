Como-Milan, Gabbia: “Sono sicuro che si vedranno dei grandi miglioramenti”

"Penso che troviamo alcune difficoltà in alcune fase di gioco, come nella pressione. Stiamo cercando di assimilare ciò che ci chiede il mister, avendo la difficoltà di giocare molto spesso. Penso sia un discorso di squadra, tutti dobbiamo cercare di lavorare come un unico blocco, ma ce lo dice sempre anche il mister. Sono sicuro che si vedranno dei grandi miglioramenti in futuro. Noi sentiamo spesso questo peso di aver sbagliato l'approccio alle partite, ma è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Tutto parte da ciò che facciamo in settimana in allenamento. All'interno del nostro spogliatoio c'è un gruppo di professionisti che è bello vivere e vedere nella quotidianità. Abbiamo tanta gente che durante la settimana si fa sentire e porta un atteggiamento positivo. La squadra ha tanta anima e cuore, ma bisogna spingere fin da subito".