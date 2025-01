Como-Milan, Fabregas: “Abbiamo dominato. La sconfitta di oggi sarà…”

Sulla partita: "Difficile spiegare una partita così, avendo dominato per 60 minuti. Io voglio far crescere la squadra, vogliamo essere sempre aggressivi, ma gli errori ci possono stare. Dopo il nostro gol dovevamo difenderci forse, ma volevamo andare sempre davanti. Preferisco perdere così piuttosto che giocare con paura in difesa. Fa male perdere così, ma la sconfitta di oggi sarà la vittoria del domani. Si fanno tante cose bene, complimenti ai ragazzi. Magari ho sbagliato io quando ho visto che la squadra stava calando".