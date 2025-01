Como-Milan, Conceicao: “Posso anche parlare due ore ai giocatori, ma…”

Sul primo tempo e sulle rimonte: "Noi giochiamo anche contro avversari di qualità. Non siamo stati efficaci rispetto a quello che abbiamo preparato. Dopo il gol abbiamo fatto meglio, ma dobbiamo essere più solidi. L'avversario passa troppo facilmente, sono cose che non vanno bene. Devo dirlo ai ragazzi, loro accettano. Dobbiamo cambiare, perché è alla base del calcio. Se sei solido non prendi gol. Poi in attacco con la qualità creiamo, ma dobbiamo essere più solidi. A livello di gioco c'è ancora tanto da tirare fuori. Il carattere c'è, possiamo migliorare a livello tattico e fisico. Posso anche parlare due ore ma se loro non se lo mettono in testa è difficile. Poi ci sono i fastidi muscolari, stiamo lavorando per capire cosa è stato fatto prima. Serve più intensità e pressing e volontà. C'è tanto lavoro".