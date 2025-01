Como-Milan, Conceicao: “L’atteggiamento non va bene. La base…”

Più arrabbiato per la prestazione o felice per il risultato: “Tutti e due. Un po’ arrabbiato e un po’ felice perché abbiamo vinto una partita difficile con una bella squadra. Bei giocatori, ben lavorata. Si vede il lavoro, nel gioco e nelle palle inattive. Ho visto alcune partite. Complimenti dal vivo. Noi dobbiamo fare di più, dobbiamo crescere. Poi non abbiamo tempo per lavorare sul campo, ci manca. Avere una settimana pulita per lavorare. Non è una scusa, anche così dobbiamo fare molto meglio. Dobbiamo essere solidi, compatti, aggressivi. Questa è la base per vincere”.