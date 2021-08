Classifica squadre più tifate in Italia: Juve in testa, il Milan …

Quali sono le squadre più tifate in Italia? La Juventus in vetta alla classifica, ma Milan e Inter sono in netta crescita

Riccardo Varotto

Quali sono le squadre più tifate in Italia? Secondo un’indagine demoscopica realizzata da StageUp e Ipsos, le due società di analisi che ogni anno fotografano il seguito del calcio in Italia, la Serie A perde tifosi. Come riporta anche Calcio e Finanza, i fan delle squadre del massimo campionato italiano sono complessivamente diminuiti del 2,6% in un anno. La causa di tutto ciò è il Covid. La pandemia e la chiusura degli stadi hanno fatto perdere interesse nel gioco del calcio a numerosi appassionati.

«Questo lungo periodo di chiusura degli stadi al pubblico sta cominciando a produrre segnali deboli che danno ragione al grido di preoccupazione lanciato dai Presidenti di Figc e Lega Gravina e Dal Pino. Tenere lontani i tifosi dal momento agonistico “live” tende, nel lungo periodo, a diminuire l’empatia e l’emotività allentando il legame tra il sostenitore e la propria squadra del cuore», ha detto Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp.

La Juventus guida la classifica della squadre più tifate in Italia con 8,2 milioni di tifosi. Anche se il numero è in descrescita del 7% rispetto alla stagione 2019/2020, complice anche una stagione difficile. Milan e Inter invece sono in netta crescita per numero di supporters. I rossoneri occupano il secondo posto della lista con oltre 4 milioni di fan (+11% in un anno), mentre i nerazzurri sono al di poco sotto dei 4 milioni di tifosi.

Ecco la classifica completa

Juventus – 8.240.000 (-7%)

Milan – 4.066.000 (+11%)

Inter – 3.978.000 (+3%)

Napoli – 2.577.000 (-6%)

Roma – 1.856.000 (-1%)

Fiorentina – 566.000 (-10%)

Lazio – 545.000 (0%)

Cagliari – 471.000 (-10%)

Torino – 416.000 (-12%)

Atalanta – 350.000 (+19%)

Bologna – 342.000 (+6%)

Sampdoria – 230.000 (-7%)

Venezia – 220.000

Genoa – 216.000 (+7%)

Verona – 201.000 (-7%)

Udinese – 154.000 (-7%)

Sassuolo – 83.000 (+12%)

Salernitana – 82.000

Spezia – 56.000

Empoli – 42.000