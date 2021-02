Classifica marcatori Serie A – Ibrahimovic sale a 14 gol | Milan News

Milan, 14 gol in campionato per Ibrahimovic

Grazie alla doppietta segnata ai danni del Crotone, Zlatan Ibrahimovic sale a 14 gol in Serie A. Tante reti per lo svedese a fronte delle sole 11 partite disputate fin qui. L’attaccante rossonero raggiunge nella classifica cannonieri Romelu Lukaku e Ciro Immobile, con la sola differenza che l’attaccante dell’Inter e quello della Lazio hanno giocato, rispettivamente, 20 e 19 gare di campionato. Lontano di soli due centri Cristiano Ronaldo, al primo posto in questa speciale graduatoria.

