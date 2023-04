Caso Serra-Mourinho: arbitro deferito dalla Procura federale

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'arbitro Marco Serra è stato deferito dalla Procura federale, per le parole a Mourinho

A quasi un mese di distanza dai fatti di Cremonese-Roma, l'arbitro Marco Serra è stato deferito dalla Procura federale per le parole rivolte al tecnico della Roma José Mourinho. Il procuratore Giuseppe Chiné, riporta gazzetta.it, ha rilevato un comportamento di "oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate" tale da violare "i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell'ordinamento sportivo". Per la Procura Serra, nelle vesti di quarto uomo, ha rivolto a Mourinho le seguenti parole: "Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, vai a casa". A questo punto spetterà al tribunale federale decidere se e come sanzionare l'arbitro.