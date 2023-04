Calciomercato Milan – Due nuovi nomi per l’attacco rossonero?

Il Milan potrebbe cambiare molto in estate, specialmente in avanti: il sito footmercato.net riporta due nomi per il prossimo calciomercato

Calciomercato Milan, le due nuove opzioni per l'attacco

La priorità del Milan, secondo quanto riportato da footmercato.net, sarebbe Moussa Diaby, gicoatore del Bayern Leverkusen sul quale, però, ci sarebbe una forte concorrenza, con Arsenal, Newcastle e PSG in prima fila. Per questo, si legge, per i rossoneri potrebbe essere più fattibile la pista verso Iliman Ndiaye, punta dello Sheffield United. Altro nome che quindi si va ad aggiungere alla già lunga lista rossonera. Ndiaye è un calciatore del Senegal classe 2000, che in stagione, ha segnato 13 gol con 8 assist in Championship (dati transfermarkt). Vedremo se queste due trattative decoleranno in estate che per il Milan, si preannuncia molto calda. LEGGI ANCHE: Giovane, duttile e conveniente: Milan, ecco chi è Reiss Nelson