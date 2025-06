Calendario Milan 25/26: ecco le date di tutti i big match dei rossoneri

(fonte: acmilan.com) Il percorso è tracciato, adesso sappiamo come si svilupperà la Serie A EniLive 2025/26. Con l'annuncio delle 38 giornate del prossimo campionato sono tante le date da annotare in agenda, tra gli appuntamenti a San Siro e le trasferte in giro per l'Italia. Dopo i due impegni agostani con la Cremonese e a Lecce, il primo match clou della nuova stagione sarà contro il Bologna a San Siro, con la rivincita della Finale di Coppa Italia che si giocherà al rientro dalla prima sosta per le nazionali. Sempre a San Siro andrà in scena il secondo big match della nostra stagione, dal momento che ospiteremo il Napoli (nostra avversaria anche nella Semifinale di Supercoppa Italiana, le cui date saranno rese note a settembre) campione d'Italia in carica nell'ultimo appuntamento di settembre.