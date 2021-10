Calciomercato Bologna – Ufficiale l’acquisto di Nicolas Viola | News

Il Bologna ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale l'acquisto del centrocampista Nicolas Viola: ecco il comunicato

Il Milan affronterà sabato sera allo Stadio 'Dall'Ara' il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Proprio i rossoblù oggi si sono rinforzati sul mercato, acquistando lo svincolato Nicolas Viola. "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nicolas Viola", questo il comunicato ufficiale. Dopo l'esperienza con la maglia del Benevento, questa sarà la sua seconda avventura in Serie A e potrebbe essere già a disposizione contro i rossoneri. Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic