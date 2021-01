Cagliari, Nandez rischia 2 giornate: salta il Milan? | Serie A News

Cagliari, Nandez rischia 2 giornate: rischia si saltare il Milan?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Naithan Nandez è stato espulso oggi nel finale di Cagliari-Benevento. Il centrocampista uruguayano, tuttavia, rischia di prendere anche 2 giornate di squalifica, poiché dopo il giallo per essere andato testa contro testa con Caprari ha applaudito ironicamente il direttore di gara, continuando le lamentele. Certamente out per la trasferta di Firenze del prossimo weekend, ma in caso di squalifica “pesante” salterà anche il match contro il Milan in programma lunedì 18 gennaio.

