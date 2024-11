Cagliari-Milan, Pulisic: “Fiducia dopo Madrid. Per vincere dovremo …”

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Cagliari-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 18:00 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Abbiamo tanta fiducia dopo questa partita in Champions League contro il Real Madrid, ma oggi è importante: abbiamo bisogno di punti in Serie A. L'abbiamo preparata bene, ma è difficile giocare contro queste squadre in Italia: giocano uomo contro uomo, dobbiamo trovare gli spazi, muoverci molto. Sarà difficile". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>