Cagliari-Milan, porta rossonera inviolata nelle ultime tre sfide

Cagliari-Milan, porta rossonera inviolata

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al fischio d'inizio di Cagliari-Milan, match valido per la 18^ giornata. Precedenti positivi per i rossoneri contro il Cagliari non solo dal punto di vista delle vittorie. Il Diavolo, infatti, ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro il Cagliari: contro nessuna squadra attualmente nella competizione ha una serie in corso più lunga di incontri consecutivi senza subire gol.