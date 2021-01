Cagliari-Milan, Pioli: “Mandzukic? E’ un campione e può giocare con Ibra”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Pioli a ‘Sky Sport’

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A della ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sulla vittoria: “Abbiamo dato un segnale a noi stessi, noi pensiamo sempre a dare il massimo partita dopo partita. Sappiamo che dobbiamo essere sempre pronti”.

Nel 2011 campione d’inverno: “I tifosi dico grazie per il loro sostegno e che la squadra fa di tutto per dare il massimo. Noi continuiamo a pensare che la prossima gara è sempre la più importante. La classifica la guardiamo ad aprile. Ce ne sono 7 in Italia che lotteranno fino alla fine”.

Su Mandzukic: “A tenerlo a bada ci pensa Ibra (ride ndr). No, io sono contento. Siamo ambiziosi e vogliamo tornare dove meritiamo di stare. L’arrivo di Mandzukic va in questa direzione in una stagione con tanti infortuni, assenze e problematiche. Non è importante quanti minuti fa un giocatore ma come li fa. Con Mario ho parlato, è motivato. E’ un vincente e ci darà una mano certamente. Ha caratteristiche che ci servivano. Lui assieme a Ibra non è un’eresia, non mi precludo mai niente. Se tutti sono disponibili va bene. Non ho parlato del ruolo e valuteremo varie situazioni, ma giocando con 2 punte dovremo avere 4 forti dietro. Il calendario è fitto e inevitabilmente ci sarà il turnover, l’esperienza ci insegna che abbiamo tirato il collo a parecchi giocatori e abbiamo pagato con gli infortuni”.

Su Kjaer: “Soddisfatto di come gioca Kalulu che può fare più ruoli. Simon non si è fatto male ma ha un fastidio. E’ preoccupato e non gioca libero, quindi meglio non rischiarlo. Guardiamo all’Atalanta e valutiamo anche chi può recuperare”.

