Cagliari-Milan, Padovano: “Alla Domus Arena non si può perdere”

Nel prepartita di Cagliari-Milan , in scena alle ore 18:00 alla Unipol Domus Arena , l'ex calciatore Michele Padovano , ha parlato del Milan ai microfoni di SkySport24 . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Contro il Cagliari il Milan non troverà gli stessi spazi che ha trovato contro il Real Madrid. Giocare contro squadre del genere è più difficile? Tutto vero, perfetto, ma è altrettanto vero che l'atteggiamento da parte dei giocatori che si è visto a Madrid, è stato un atteggiamento importante, imponente. Sono entrati con il piglio di fare la partita. Quindi questo secondo me sia il Milan che Leao devono dare continuità alla prestazione che hanno fatto vedere a Madrid. Perché il Milan visto a Madrid è un Milan importante che non può andare a Cagliari e soffrire o pareggiare o perdere una partita. Quindi deve andare là, imporre il proprio gioco e vincere la partita".