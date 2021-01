Cagliari-Milan, Nandez sarà squalificato: arriva l’ufficialità

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come vi avevamo anticipato nella serata di ieri, Naithan Nandez salterà il match contro il Milan in programma il 18 gennaio. Il Giudice Sportivo ha, infatti, squalificato per due giornate il centrocampista uruguayano del Cagliari per aver protestato troppo nei confronti del direttore di gara ieri pomeriggio, nel finale del match contro il Benevento. Nandez salterà, dunque, sia il match contro la Fiorentina che quello contro il Milan.

