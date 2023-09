Cagliari-Milan, Loftus-Cheek è l’MVP della partita | NEWS

(fonte:acmilan.com) - La prima volta non si scorda mai, specialmente se il gol è così bello. Ruben Loftus-Cheek segna la rete che chiude la partita a Cagliari con un destro potente e preciso dalla distanza: il meritato premio per un inizio di stagione da assoluto protagonista, con assist e rigori procurati. Mancava giusto il gol, che è arrivato in uno dei momenti più difficili della gara.