Cagliari-Milan, Kjaer sostituito all’intervallo: il problema del danese

ULTIME NOTIZIE CAGLIARI MILAN – Simon Kjaer è uscito a fine primo tempo del match contro il Cagliari: al suo posto dentro Pierre Kalulu. Il danese ha accusato dei dolori alla schiena, un problema di sciatalgia. Pare che sia una sostituzione più per precauzione che un problema serio. La sua assenza contro l’Atalanta sarebbe molto grave visto che anche Romagnoli non ci sarà contro i bergamaschi per squalifica.

