Cagliari-Milan, Fonseca: “Mai avrei pensato di pareggiare facendo tre gol”

Sul perché il Milan ha subito tre gol stasera : "Diversi problemi difensivi rispetto a Monza. Non il gioco diretto, bensì sul gioco dei cross del Cagliari. L'unico problema che abbiamo avuto e che ci ha fatto perdere due punti. Abbiamo avuto tante difficoltà in questo".

Sul rammarico della vittoria sfumata nel finale: "Mai avrei pensato di perdere questa partita. Dopo aver fatto tre gol, non pensavo di poter prendere tre gol come abbiamo preso. Dobbiamo lavorare tanto per recuperare punti in campionato. Siamo in crescita offensivamente. Anche difensivamente, ma dobbiamo lavorare sull'aggressività". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>