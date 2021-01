Cagliari-Milan, ecco i precedenti tra i due club / Serie A News

Cagliari-Milan, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca poco al fischio d’inizio di Cagliari-Milan, ‘Monday Night’ della 18^ giornata di Serie A. I rossoneri, agganciati in testa alla classifica dall’Inter dopo la vittoria contro la Juventus, sono chiamati ad una pronta risposta. Quello di stasera sarà il match numero 77 in Serie A tra i due club, con i rossoneri decisamente avanti per 42 vittorie a 8: completano il bilancio 26 pareggi. Curiosità: il Diavolo è la squadra che ha sconfitto di più il Cagliari in Serie A. Mercato Milan – Colpo a sorpresa, concorrenza spietata per il trequartista >>>