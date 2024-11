Cagliari-Milan, Di Marzio: “I tifosi, tornando da Madrid, mi avevano detto …”

Ieri pomeriggio, in occasione della dodicesima giornata della Serie A 2024/2025 , il Milan di Paulo Fonseca ha pareggiato 3-3 in casa del Cagliari allenato da Davide Nicola . Dopo la partita, a Sky Sport il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato la sua opinione sulla squadra ed ha raccontato anche un aneddoto riguardante i tifosi rossoneri.

Ecco le parole del giornalista: "Io credo che sia una questione mentale più che tattica: questa squadra non riesce a tenere un livello mentale per più di due o tre partite di fila. I tifosi, tornando in aereo da Madrid, me lo avevano detto: 'Siamo preoccupati da Cagliari, da come la squadra terrà mentalmente'. E infatti ...".