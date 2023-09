Cagliari-Milan, la chiave: la differenza delle novità | Serie A News

(fonte: acmilan.com) Dopo Bologna, Roma e Derby, il Milan scende a Cagliari per la quarta trasferta del proprio campionato. Un appuntamento importante, delicato, da preparare e poi affrontare con il massimo impegno. I rossoblù sono neopromossi ma esperti di Serie A e in casa, complice anche una classifica già complicata, venderanno cara la pelle. Il Diavolo dovrà giocare un mercoledì da leone per uscirne vincitore.

LA DIFFERENZA DELLE NOVITÀ

In generale, Cagliari sarà la prima vera prova di quanto sia profonda la rosa. Da dopo la sosta, fino alla prossima pausa, il Milan scenderà in campo ogni 3-4 giorni e le rotazioni avranno ampio e necessario spazio. Qualche giocatore finora meno impiegato ma domani pienamente coinvolto, da ambo le parti, avrà una bella occasione per crescere e incidere. Dimostrarsi risorsa, magari diventando proprio protagonista: per esempio i rossoneri dovrebbero puntare su Chukwueze e Okafor ritornando al 4-3-3, invece il Cagliari proporre Petagna o Pavoletti ripensando a una possibile difesa a 4. Quali modifiche faranno maggiormente la differenza? Da questa risposta dipenderà l'esito Unipol Domus e in parte anche il prosieguo della stagione.