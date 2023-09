Cagliari-Milan, la chiave: le corsie laterali | Serie A News

(fonte: acmilan.com) Dopo Bologna, Roma e Derby, il Milan scende a Cagliari per la quarta trasferta del proprio campionato. Un appuntamento importante, delicato, da preparare e poi affrontare con il massimo impegno. I rossoblù sono neopromossi ma esperti di Serie A e in casa, complice anche una classifica già complicata, venderanno cara la pelle. Il Diavolo dovrà giocare un mercoledì da leone per uscirne vincitore.

A TUTTA FASCIA, SENZA LASCIARE BUCHI

I rossoblù appena sopra il fanalino di coda e con un solo gol segnato non devono ingannare, perché sanno essere offensivi. La rapidità di Luvumbo è la loro chiave principale, a supporto di un centravanti di peso (Shomurodov, Petagna o Pavoletti). All'attaccante angolano piace muoversi, spesso defilarsi per entrare in azione. Ecco, allora, che le fasce aumenteranno di importanza. Il Milan che recupera Hernández, che ha rispolverato Florenzi, che ha nelle ali le frecce più pericolose per mirare il bersaglio. Con Leão sempre in grado di sparigliare le carte a discapito di ogni teoria o tattica. Il Cagliari che, a parte Luvumbo, ha in Nández un secondo fattore essenziale, esterno di spinta. Le idee dei rispettivi allenatori coincidono nella volontà di viaggiare in corsia, liberando il traffico in mezzo approfondito nel paragrafo sopra. Imprevedibilità in avanti ma anche attenzione dietro, perché evitare di scoprirsi o di regalare facili occasioni è il punto di partenza.