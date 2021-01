Cagliari-Milan, Castillejo: “Ibra? Nessuno col suo carisma. Quando sbagli..”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Castillejo nel post-partita

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Samu Castillejo (26 anni oggi), giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A svoltosi alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Samu.

Sulla vittoria: “Non c’è miglior regalo di questi 3 punti, veramente una bella serata oggi”.

Sul suo momento: “Si sicuramente c’è stato un periodo che ho giocato meno e ho avuto dei problemi fisici. Ora penso che sto bene e sono pronto ad aiutare i miei compagni”.

Su Ibrahimovic: “Ibra è un esempio per noi, a 39 anni corre come noi giovani e noi dobbiamo aiutarlo. Non ho mai giocato con uno con un carisma come il suo. Quando sbaglio? E’ meglio non guardalo (ride ndr)”.

