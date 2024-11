Cagliari-Milan, Camarda e non solo: tutto quello che c’è da sapere

Così Mister Fonseca alla vigilia in conferenza stampa: "È importante capire che a Cagliari sarà una partita diversa rispetto a Madrid, e non possiamo sbagliare. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per vincerla. Giocheranno dall'inizio Leão e Camarda".

QUI CAGLIARI — Il Cagliari di Davide Nicola è reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A, contro Udinese, Bologna e Lazio. Una striscia che fa da contraltare al precedente periodo positivo di tre partite, con le vittorie su Torino e Parma, il pareggio esterno contro la Juventus, a cui si aggiunge anche la vittoria in Coppa Italia sulla Cremonese. 9 punti in classifica, 5 ottenuti alla Unipol Domus: contro i rossoneri mancheranno gli squalificati Yerry Mina e Adopo, espulsi nel Monday Night dell'Olimpico contro la Lazio. Nicola dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Piccoli riferimento offensivo, alle sue spalle prevista la linea Zortea-Viola-Luvumbo.

Le parole di Davide Nicola: "Siamo il Cagliari e sappiamo di incontrare una grande squadra. Dobbiamo mantenere umiltà. Per noi il Milan sarà un avversario tostissimo, contro cui può non bastare il 100% per vincere. Dovremo dare qualcosa in più".

I NUMERI PRE PARTITA —

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro gare esterne contro il Cagliari in Serie A (già striscia record contro i sardi nel torneo); i rossoneri sono andati a segno in ognuno degli ultimi 13 incontri esterni contro il Cagliari in Serie A (22 gol totali, una media di 1.7 a incontro).

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette gare di Serie A - tante volte come nelle precedenti 17 partite giocate nella competizione – realizzando ben 12 reti e subendone cinque nel periodo. Solo una volta in questo anno solare il Milan è riuscito ad ottenere un clean sheet per due gare di fila in Serie A.

Il Milan è la squadra che ha segnato di più in percentuale nei primi tempi in questa Serie A (11/17, il 65%) mentre dall’altra parte, al contrario, solo Genoa e Lecce (entrambe due) hanno realizzato meno reti del Cagliari (quattro) nelle prime frazioni di questo torneo.

DOVE GUARDARE CAGLIARI-MILAN

In Italia, Cagliari-Milan verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A

A Michael Fabbri di Ravenna il compito di arbitrare la sfida dell'Unipol Domus di Cagliari. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Meli e Alassio, quarto ufficiale Galipò. Al VAR Aureliano, AVAR Di Paolo. Nove precedenti con Fabbri finora per i rossoneri: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; l'ultimo precedente in ordine di tempo risale a più di due anni fa, il successo per 2-1 sullo Spezia del 5 novembre 2022.

La 12ª giornata di Serie A si è aperta giovedì 7 novembre con Genoa-Como 1-1 mentre ieri, venerdì 8, si è giocata Lecce-Empoli 1-1. Programma più ricco per il sabato: si parte alle 15.00 con Venezia-Parma, alle 18.00 Cagliari-Milan e alle 20.45 Juventus-Torino. Domenica al via alle 12.30 con Atalanta-Udinese, alle 15.00 Fiorentina-Hellas Verona e Roma-Bologna. Alle 18.00 Monza-Lazio e alle 20.45 Inter-Napoli chiude il turno.

Questa l'attuale classifica: Napoli 25; Inter 24; Atalanta, Fiorentina e Lazio 22; Juventus 21; Milan** 17; Udinese 16; Bologna** ed Empoli* 15; Torino 14; Roma 13; Hellas Verona 12; Genoa* e Como* 10; Parma, Cagliari e Lecce* 9; Monza e Venezia 8. (* una partita in più) (** una partita in meno).