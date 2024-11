Bonato: “Penalizzati gravemente contro il Milan”

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, il direttore sportivo Nereo Bonato, ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali che rappresentano il malcontento della squadra, causa anche l'espulsione di Mina e Adopo che salteranno il match contro il Milan. Ai microfoni di Sky Sport, Bonato ha commentato: “C’è grande delusione per come è stata gestita la partita dall’arbitro. L’arbitraggio ci ha penalizzato in modo eccessivo, soprattutto per quanto riguarda i cartellini, che hanno avuto un impatto decisivo sul risultato. In una partita relativamente tranquilla, avere otto ammonizioni sembra davvero eccessivo, e va sottolineato perché la squadra stava giocando bene, avendo anche recuperato il risultato. Inoltre, non ci è piaciuta per nulla la gestione del momento successivo al rigore".