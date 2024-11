A Madrid scorci di vero Milan. Non è che Fonseca ha trovato la quadra?

E non vince neanche in modo casuale, anzi. Il Milan mette in campo voglia, cattiveria, idee e velocità. Una formazione molto difensiva (altrimenti come li fermi quei tre lì davanti?), ma uno spirito molto offensivo. Fonseca incarta Ancelotti in poche mosse: la prima riguarda il grande lavoro di Yunus Musah fra quinto di destra e mezz'ala. La seconda porta Leao a sprigionare tutte le sue qualità in avanti e la terza riguarda un immenso Pulisic che galleggia fra attacco e centrocampo. Insomma, il tecnico portoghese se l'è studiata davvero bene.