Serie A – Cagliari-Milan 3-3: Zappa e Leao, doppiette e magie | News

LA CRONACA — Il primo tempo di Cagliari-Milan è ricco di situazioni e capovolgimenti, fin dai primi istanti di gioco. Dopo 70" i padroni di casa segnano il gol del vantaggio con Zortea, che trova un diagonale potente e preciso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un colpo che non stordisce i rossoneri, bravi a reagire immediatamente con Leão, che al 9' sfiora l'incrocio con un bel sinistro e al 15' pareggia. Invenzione di Reijnders per Rafa, che attacca la profondità e supera Sherri con un gran pallonetto.

Dopo l'1-1, un altro corner rischia di costarci caro: è il 17' e Luperto stacca da solo in area, ma non impensierisce Maignan. Giocano meglio i padroni di casa ora, che al 28' si vedono annullare per fuorigioco una rete di Piccoli. Al 39' Maignan compie un grande intervento sul colpo di testa di Zortea, ed è l'antipasto del raddoppio rossonero: al 40' Fofana trova il varco centrale per Leão, che semina Palomino, scarta Sherri e deposita in rete la palla del 2-1. Non smette di spingere però il Cagliari, Maignan chiude di nuovo la porta su Piccoli, che sfiora il gol di testa anche al 45', mettendo fuori. Altra rete annullata ai sardi, stavolta a Viola, che al 47' devia in rete il diagonale di Zappa ma la posizione di partenza è irregolare. Si va negli spogliatoi sul 2-1 rossonero.

La ripresa si apre senza cambi, e c'è subito un'occasione per i rossoneri: fuga di Camarda sulla sinistra e cross interessante per Chukwu, che non riesce a colpire bene di sinistro in corsa. Al 53' il Cagliari pareggia con Zappa, che approfitta di una incomprensione tra Fofana e Pavlović e batte Maignan con il destro. Risposta del Milan con Camarda, che colpisce di testa in piena area su cross di Pulisic, ma non riesce a dare potenza.

Inserimento centrale di Reijnders al 65', calcia sbilanciato di sinistro e non trova la porta. Arriva il gol del 3-2 al 69', grazie al neo entrato Abraham, puntualissimo a ribadire in rete la respinta di Sherri sul destro di Pulisic. Negli ultimi assalti della partita, il Cagliari riesce a trovare il gol del pareggio, nuovamente con Zappa, che si inventa un pregevole destro al volo su cross da sinistra di Augello. All'89' è 3-3, l'ultimo sussulto è per Okafor, che colpisce debolmente di testa sul cross di Musah. Niente da fare, finisce in parità.

IL TABELLINO DI CAGLIARI-MILAN 3-3 — CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino (28'st Wieteska), Luperto, Augello; Makoumbou (34'st Marin), Deiola; Zortea (34'st Pavoletti), Viola (28'st Gaetano), Luvumbo; Piccoli (34'st Lapadula). A disp.: Ciocci, Scuffet; Azzi, Obert; Felici, Jankto, Prati; Mutandwa. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal (36'st Musah), Thiaw, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze (21'st Loftus-Cheek), Pulisic (36'st Tomori), Leão (36'st Okafor); Camarda (21'st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Terracciano. All.: Fonseca.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Gol: 2' Zortea (C), 15' Leão (M), 40' Leão (M), 8'st Zappa (C), 24'st Abraham (M), 44'st Zappa (C).

Ammoniti: 16'st Fofana (M), 46'st Hernández (M).