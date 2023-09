Cagliari-Milan 1-2, guizzo di Tomori: rossoneri in vantaggio

Il Milan ribalta il risultato: Tomori la metta in porta in mischia su angolo. I rossoneri in vantaggio per 1-2 contro il Cagliari

Il Milan sta giocando il primo tempo contro il Cagliari. I rossoneri pressano, ma rischiano in contropiede. Luvumbo porta in vantaggio i sardi. Al 40' pareggio di Okafor: gran giocata di Pulisic che trova Okafor. Al 45' Milan in vantaggio, cross basso di Reijnders, la tocca Tomori ed è 1-2. Fondamentale per i rossoneri arrivare in vantaggio nel primo tempo.