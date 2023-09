Adli perde palla in area: Nandez trova Luvumbo che col sinistro buca Sportiello. Al 40 gol di Okafor: il Milan pareggi col Cagliari

Il Milan sta giocando il primo tempo contro il Cagliari. I rossoneri pressano, ma rischiano in contropiede. Luvumbo porta in vantaggio i sardi. Al 40' pareggio di Okafor: gran giocata di Pulisic che trova Okafor. Lo svizzero non sbaglia. Fondamentale rete dello svizzero.