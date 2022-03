Cagliari-Milan 0-1: Bennacer votato MVP della partita | Serie A News

Ismaël Bennacer, miglior giocatore di Cagliari-Milan secondo i tifosi rossoneri. Ecco la motivazione riportata dal sito ufficiale del club

"Un prevedibile plebiscito dei tifosi rossoneri premia Ismaël Bennacer come MVP del fondamentale successo per 1-0 sul campo del Cagliari, tre punti dall'enorme peso specifico per i destini del Milan. Per il centrocampista algerino è l'ennesima prova da applausi di un straordinario periodo di forma, che a marzo l'aveva già visto nominato come migliore in campo sia nel derby di Coppa Italia che nel successo di Napoli.