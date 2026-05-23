Il Cagliari arriva all'appuntamento con la salvezza già in tasca. I rossoblù hanno conquistato l'obiettivo stagionale nell'ultimo turno di campionato, grazie alla vittoria interna per 2-1 contro il Torino. In occasione della sfida contro il Milan, Fabio Pisacane dovrà fare a meno di: Folorunsho, out per un affaticamento muscolare; Liteta, fermato da una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra; Idrissi, vittima della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e Pavoletti, che ha già terminato la sua stagione a causa di un intervento per risolvere dei problemi al ginocchio. Felici e Mazzitelli, invece, hanno recuperato e saranno pienamente a disposizione per la sfida di San Siro.