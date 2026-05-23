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Milan-Cagliari, i convocati di Pisacane: la scelta su Folorunsho e Liteta

Fabio Pisacane, allenatore Cagliari
I convocati di Fabio Pisacane in vista di Milan-Cagliari, 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026
Redazione PM

Domenica sera alle 20:45, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Cagliari, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il club sardo ha reso note le convocazioni in vista della sfida contro i rossoneri. Di seguito, tutti i giocatori scelti dal tecnico rossoblù Fabio Pisacane.

Verso Milan-Cagliari

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Milan-Cagliari sarà una partita fondamentale per la corsa Champions della squadra di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per avere la certezza aritmetica del quarto posto. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il destino del Diavolo dipenderà dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnati contro Verona, Cremonese e Torino. La vittoria contro il Genoa ha ridato a Rabiot e compagni l'entusiasmo necessario per affrontare una gara così delicata.

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Il Cagliari arriva all'appuntamento con la salvezza già in tasca. I rossoblù hanno conquistato l'obiettivo stagionale nell'ultimo turno di campionato, grazie alla vittoria interna per 2-1 contro il Torino. In occasione della sfida contro il Milan, Fabio Pisacane dovrà fare a meno di: Folorunsho, out per un affaticamento muscolare; Liteta, fermato da una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra; Idrissi, vittima della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e Pavoletti, che ha già terminato la sua stagione a causa di un intervento per risolvere dei problemi al ginocchio. Felici e Mazzitelli, invece, hanno recuperato e saranno pienamente a disposizione per la sfida di San Siro.

Milan-Cagliari, i convocati di Pisacane

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