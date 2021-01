Cagliari, esonero per Di Francesco? Macché! Rinnovo fino al 2023

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Il Cagliari subisce a Marassi contro il Genoa la sesta sconfitta consecutiva in campionato, sette compresa anche la Coppa Italia. Non vince dal lontano 7 novembre (2-0 contro la Samp ndr) ed è terzultimo in classifica dopo un discreto avvio di stagione. Tutti dati che porterebbero a pensare ad un imminente esonero da parte del presidente Giulini nei confronti di Eusebio Di Francesco. Al contrario, il presidente del club sardo ha annunciato oggi l’ufficialità del rinnovo di contratto del suo allenatore fino al 2023. Una scelta davvero in controtendenza rispetto a quanto ci si poteva aspettare e rispetto a quanto siamo abituati. Che sia davvero la decisione che cambierà le sorti del campionato del Cagliari?

