Cagliari, bestia nera Milan: una sola vittoria nelle ultime 33 sfide / News

Cagliari-Milan, il dato a favore dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cagliari-Milan, in programma questa sera, chiuderà la 18^ giornata di Serie A. Un 'Monday Night' ricco di significato per un Milan che, dopo la vittoria dell'Inter, punta a mantenere la testa solitaria della classifica. Curiosando tra le statistiche del match, emerge una statistica interessante a favore del Diavolo. I rossoneri rappresentano una sorta di 'bestia nera' per i sardi considerando che questi ultimi hanno vinto soltanto una degli ultimi 33 precedenti in Serie A contro il Diavolo. Un successo che risale a maggio 2017: per il resto 7 pareggi e 25 sconfitte.