Cagliari, Baselli positivo al Covid: salta il match contro il Milan | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari comunica che Daniele Baselli è risultato positivo al Covid 19: salta il Milan

Non arrivano buone notizie in casa Cagliari in vista della partita di domani sera contro il Milan. Walter Mazzarri dovrà fare a meno dell'ex centrocampista del Torino Daniele Baselli, arrivato a titolo definitivo nel mercato di gennaio in Sardegna. Come riportato attraverso il sito ufficiale del club rossoblù, il numero quattro è risultato positivo al Covid 19. Regolarmente vaccinato, il giocatore è stato già posto in isolamento fiduciario, dunque salterà la partita contro la squadra di Stefano Pioli. Il match è in programma alla 20.45 all'Unipol Domus di Cagliari e sarà valido per la 30^ giornata del campionato di Serie A.