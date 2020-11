Bucchioni: “Ronaldo o Ibra? Prenderei sempre lo svedese. Ecco il perché”

Enzo Bucchioni esalta Zlatan Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha esaltato il momento di Zlatan Ibrahimovic al Milan. In particolare ha parlato anche del confronto col numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo: “Un leader, diverso da Ronaldo. Io mi prendo sempre Ibra, perché è leader in campo e fuori. Ronaldo ora nasconde anche i problemi che ha questa Juve e ti risolve le partite. In realtà però ho visto oggi dei passi avanti dei bianconeri”.

