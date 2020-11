Milan, tuo il miglior settore giovanile in Italia: ecco i dati

ULTIME NOTIZIE MILAN

Milan, la classifica del CIES sui migliori settori giovanili

MILAN NEWS – Lavorare sul settore giovanile è importante e negli ultimi anni il Milan ci ha puntato davvero tanto. Nell’ultimo numero di CIES Football Observatory, è presente la classifica delle squadre che hanno formato il maggior numero di calciatori che giocano nelle 31 principali divisioni affiliate alla UEFA. Per essere considerati formati da un determinato club, i giocatori devono aver giocato in quel club per almeno tre anni tra i 15 e i 21 anni di età.

In Europa, al primo posto c’è il vivaio del Partizan Belgrado, con ben 85 giocatori. Al secondo posto l’Ajax con 77 e poi la Dinamo Zagabria con 71. Fa decisamente molto rumore l’assenza delle squadre italiane nei primi 50 posti, a sottolineare un ritardo nei confronti delle altre in Europa.

Per quanto riguarda i calciatori dei 5 campionati principali, il podio vede Real Madrid (primo con 43), Barcellona (32) e Lione (31). Nelle prime otto posizioni ci sono 5 club spagnoli e 3 francesi. Nona e decima posizione con due club inglesi (Manchester United e Arsenal).

La prima italiana in classifica è l’Atalanta con 20 calciatori formati che giocano per squadre dei 5 campionati più importanti. Segue proprio il Milan con 18 giocatori, poi Roma e Inter con 15. Nella Top 50 dei club che hanno fornito alle 5 Top League rientrano anche Juventus e Fiorentina, con 13 e 12 calciatori.

Per ogni giocatore sono state considerate l’età, il numero di partite di campionato disputate nell’ultimo anno e il livello sportivo delle società per cui sono tesserati. Da questi dati è poi stato calcolato un punteggio ponderato che va a riflettere il lavoro sulla formazione svolto dalle società anche dal punto di vista qualitativo e temporale.

I migliori punteggi sono di Benfica, Barcellona e Ajax per la formazione dei giocatori nei 31 maggiori campionati europei, mentre Real Madrid, Barcellona e PSG per quanto riguarda i calciatori attualmente attivi nei cinque maggiori campionati europei.

La squadra italiana con il punteggio ponderato più alto è il Milan per quanto riguarda i giocatori che giocano nei maggiori cinque campionati europei. Poi l’Atalanta. Per quanto riguarda Roma e Inter, nonostante lo stesso numero di giocatori cresciuti, hanno una differenza di 9 punti a favore dei giallorossi.

