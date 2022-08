Milan-Udinese, Brahim Diaz: “Anche quest’anno vogliamo vincere”

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del match Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. I rossoneri hanno vinto 4-2. Ecco le dichiarazioni dello spagnolo, autore del terzo gol: "Sempre bello avere giocatori forti. Siamo una squadra, facciamo tutto come collettivo. Do tutto per questa squadra e questi tifosi. Io sono tranquillo, sono consapevole delle mie qualità. Sempre bello segnare a San Siro, ma più bello ancora è vincere".