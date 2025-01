Bologna-Milan, ufficiale la data del recupero: ecco quando si giocherà il match

Secondo quanto riferito da Antonio Vitiello tramite il suo profilo X, è ufficiale che il recupero della partita Bologna-Milan , inizialmente rinviata, si disputerà mercoledì 26 gennaio alle ore 18:30. Un match che assume un’importanza cruciale per entrambe le squadre, impegnate a lottare per obiettivi decisivi in campionato.

La sfida, che si sarebbe dovuta giocare tempo fa, avrà ora luogo in una giornata fitta di impegni, ma la determinazione delle due formazioni non verrà meno. Il Milan, dopo aver affrontato diverse difficoltà, avrà la possibilità di recuperare punti cruciali per rimmettersi in corsa verso le posizioni alte della classifica.