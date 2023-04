Bologna-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

In vista di Bologna-Milan, in programma sabato 15 aprile alle ore 15:00, ecco la time machine di 'acmilan.com'

(fonte: acmilan.com) Dallo 0-2 del 2004 allo 0-3 del 2010, passando per il poker datato 2009. Tra prime volte e marcatori di assoluto spessore, rossoneri e rossoblù hanno dato vita a gare uniche e memorabili nelle oltre 180 sfide disputate. In attesa di vivere un nuovo capitolo con l'imminente impegno di Serie A tra Bologna e Milan - appuntamento sabato 15 aprile alle 15.00 -, riviviamo tre precedenti e altrettante vittorie rossonere in casa dei felsinei con il nostro Time Machine.

1 FEBBRAIO 2004: ROSSONERI IN FUGA

La stagione è quella successiva al trionfo europeo di Manchester. A inizio febbraio, i rossoneri di Mister Ancelotti sono in piena corsa Scudetto con la Roma di Capello e al Dall'Ara hanno la chance di guadagnare punti sui diretti rivali, sconfitti sul campo del Brescia nell'anticipo. È il solito Shevchenko, incontrastabile sul terreno emiliano, ad aprire le marcature al 19' con un colpo di testa letale sull'assist di Cafu. Diverse occasioni da una parte e dall'altra non portano a nuovi stravolgimenti nel punteggio, fino al sigillo firmato da Tomasson al minuto 89 con un delizioso tocco morbido dal limite dell'area. 0-2 a Bologna e allungo sulla Roma, dritti fino alla conquista dello Scudetto numero 17.

25 GENNAIO 2009: POKER E PRIMA FIRMA DI BECKHAM

Dallo svantaggio al poker finale. La 20ª giornata di Serie A - stagione 2008/09 - coincide con una prima assoluta in maglia Milan. Al minuto 59, infatti, è David Beckham a firmare il 4-1 e siglare la prima marcatura rossonera con un destro potente e preciso sul primo palo, servito da Kaká. Ma prima arrivarono, nell'ordine, il pari di Seedorf in allungo a seguito della respinta di Antonioli, il rigore glaciale di Kaká e la doppietta dell'asso brasiliano con un sinistro chirurgico, tutto prima dell'intervallo. Un pomeriggio brillante all'interno di una stagione chiusa al terzo posto in classifica.

12 DICEMBRE 2010: FANTASIA AL COMANDO

Un Bologna in un ottimo momento di forma e un Milan alla caccia di punti pesanti. Il match domenicale della 16ª giornata di Serie A si preannunciava ricco di insidie per i rossoneri di Allegri, che si presentavano in Emilia con il tridente pesante composto da Boateng, Robinho e Zlatan Ibrahimović. E saranno proprio i tre uomini offensivi a decidere l'incontro del Dall'Ara con un timbro a testa.

L'1-0 è frutto dell'asse Ibra-Boateng, con il primo a servire l'assist per la zampata aerea del numero 27 al 9' di gioco, e al 35' ecco il raddoppio: imbucata di Boateng e Robinho fredda Viviano. Da lì in poi è tutto in discesa, con il tris dello svedese al 60' che chiude definitivamente i giochi. I tre punti confermano il primo posto in classifica al termine del 2010, e il cammino in vetta dei rossoneri si prolungherà fino allo Scudetto.