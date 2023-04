Milan, la probabile formazione per il Bologna: turnover massiccio per Pioli

Nemmeno il tempo di gustarsi il successo nell'andata dei quarti di finale contro il Napoli, che il Milan si sta già preparando per il match di Serie A contro il Bologna, in programma al 'Renato Dall'Ara' alle ore 15:00 di sabato 15 aprile. Come riferito da Peppe Di Stefano, Stefano Pioli dovrebbe schierare adottare un turnover massiccio confermando il solo Mike Maignan tra i pali. In difesa potrebbero esserci Alessandro Florenzi, il rientrante Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fodé Ballo-Touré. A centrocampo ci saranno Tommaso Pobega e Aster Vranckx, mentre alle spalle di Divock Origi agiranno Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere e Ante Rebic.