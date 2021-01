Bologna-Milan, Theo Hernandez verso la 50^ presenza in Serie A / News

Bologna-Milan, Theo Hernandez verso la 50^ presenza in Serie A

Dal suo arrivo al Milan ha stupito tutti: Theo Hernandez è diventato uno dei migliori terzini sinistri in circolazione. Galoppate sulla fascia sinistra, gol e assist al servizio della squadra di Stefano Pioli. Il francese, in occasione di Bologna-Milan, taglierà il traguardo delle 50 presenze con la maglia rossonera. Fin qui 10 gol per lui ma non solo: Theo ha giocato ben 136 palloni in area avversaria: solo Robin Gosens e Andrew Robertson ne contano di più tra i difensori dei top-5 campionati europei. Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro il Bologna >>>