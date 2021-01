Bologna-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Bologna-Milan: la probabile formazione di Pioli

Una vittoria per scacciare tutte le critiche degli ultimi giorni e per consolidare il primo posto in classifica. Domani si gioca Bologna-Milan, 20^ giornata del campionato di Serie A e, dunque, prima del girone di ritorno, che i rossoneri iniziano da campioni d’inverno, come non gli capitava da dieci anni, quando hanno vinto l’ultimo Scudetto. Calcio d’inizio previsto per le 15:00 allo Stadio Dall’Ara. Ancora una volta Stefano Pioli deve fare i conti con alcune assenze, ma pian piano sta recuperando i giocatori. Ecco, dunque, la probabile formazione rossonera al momento.

Tra i pali, ovviamente, Gianluigi Donnarumma, che torna disponibile dopo aver saltato per qualifica la coppa. In difesa, a destra ritorna titolare Davide Calabria, dopo essersi riposato martedì; al centro subito esordio dal primo minuto, forzato viste le assenze, per Fikayo Tomori, che sarà al fianco del capitano Alessio Romagnoli. A sinistra ancora una volta correrà Theo, in leggero calo nelle ultime uscite e in cerca di riscatto.

A centrocampo, intoccabile e instancabile Franck Kessie ancora una volta dal primo minuto, mentre al suo fianco dovrebbe esserci Sandro Tonali, che ha recuperato dal problema fisico che gli ha fatto saltare il derby di coppa.

Davanti, sulla destra torna anche in campionato dal primo minuto Alexis Saelemaekers; mentre nel ruolo di trequartista, vista l’enorme emergenza per questa gara, ci dovrebbe essere Rafael Leao in posizione adattata per una soluzione molto più offensiva, visto che sulla sinistra dovrebbe esserci anche Ante Rebic, anche lui al rientro dal primo minuto in una gara di campionato. Unica punta, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic, che insegue il gol numero 500 e vuole mettere a tacere le tante voci dopo lo scontro di martedì sera.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic

