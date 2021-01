Bologna-Milan, tanti i gol segnati dai rossoneri nei primi minuti di gioco

Milan, spesso l’approccio è quello giusto: il dato

Oggi pomeriggio, alle ore 15 si disputerà Bologna-Milan al Dall’Ara. La squadra di Pioli vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia, mentre quella di Mihajlovic la sconfitta contro la Juventus.

Pioli spera in un grande approccio da parte dei suoi. Come riportato da OPTA, IL 38% delle reti del Milan (15/39) nel campionato in corso sono state messe a segno nei primi 30 minuti di gioco. Solo la Fiorentina in percentuale ha fatto meglio (40%). Dall'altra parte il 36% dei gol subiti dal Bologna (12/33) sono stati incassati nella prima mezz'ora di gioco, meno in % solo di Benevento (42%) e Atalanta (39%).