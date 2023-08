Bologna-Milan, la singolare statistica che riguarda Leao | Serie A News

Nel corso di Bologna-Milan è successo che i rossoneri abbiano segnato due reti senza lo zampino di Rafael Leao. Il primo con Olivier Giroud su assist di Tijjani Reijnders, il secondo con Christian Pulisic su servizio del '9' francese. Una particolare statistica che non si verificava dal 5 novembre 2022, quando in Milan-Spezia c'era stato l'assist di Ismael Bennacer per gol di Theo Hernandez e poi l'assist di Sandro Tonali per Olivier Giroud.