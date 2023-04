Bologna-Milan, Pioli: “Subire un gol così è grave. Ora diamo tutto a Napoli”

Sull'approccio: "E' lì lo snodo della partita. Abbiamo fatto bene per cercar di vincere la partita, abbiamo impedito di fare tutto al Bologna. Subire un gol così è stato un grave errore, e dopo non siamo stati lucidi".

Sulla prestazione: "Soddisfatto per come si sono fatti trovare i ragazzi, se ho fatto questa scelta è perché li vedo tutti i giorni e conosco le loro qualità, ma dovevamo vincere. Tutto andrà sulla partita di Napoli che può determinare un momento importante della nostra stagione".

Se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno: "E' tutto pieno per la prestazione. Quando la squadra subisce poco, crea molto... è pieno. Ma la classifica vogliamo migliorare e dispiace non esserci riusciti. Ma la squadra sta bene, ora vogliamo dare tutto per questa partita con il Napoli".